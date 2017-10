Accident au stade d’Amiens : un stadier du LOSC dit avoir "signalé que la grille bougeait" et déplore "une négligence"

Jean-Claude Buisine n'est pourtant pas de cet avis. Cet homme de 52 ans fait partie des 29 victimes. Stadier du LOSC, il était dans le parcage lillois avec 24 autres collègues. Aux affirmations de Bernard Joannin, il répond, également dans L'Equipe : "Nous, on était déjà au courant qu'il y aurait cinq cent cinquante personnes qui venaient. C'est pour ça qu'on est venus à 25 agents de sécurité." Une information qui leur était parvenue quinze jours avant le match.





Il assure surtout avoir signalé que la barrière n'était pas en parfait état : "Quand on est arrivés, on a vérifié les grilles. C'est la première chose qu'on fait quand on arrive au stade. Il y avait énormément de jeu. Donc on était déjà choqués. Mais on était aussi choqués de l'état de la tribune". Avec ses collègues, ce stadier affirme avoir signalé à son responsable "que la grille bougeait". Il qualifie d'"honteux" le fait de "parquer des gens dans un truc comme ça". Des grilles trop basses, une barrière brinquebalante et des panneaux publicitaires présents en-dessous "maintenus avec des Colson", c'est-à-dire des attaches en plastique. "Il y a eu une grosse négligence au niveau de la sécurité. C'est un miracle que je m'en sorte avec des contusions au dos", raconte-t-il, jugeant également miraculeux "qu'il n'y ait pas eu de morts".