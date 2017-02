Accusé de se payer la tête des policiers, un skieur pro vénézuélien bloqué à Paris puis expulsé

Quand une simple escale devient un véritable calvaire. Le skieur vénézuélien Adrian Solano devrait garder un souvenir impérissable de la France. Et pour cause. Alors qu’il avait pris l’avion un mois plus tôt pour se rendre aux championnats du monde de ski à Lathi (Finlande), il a été arrêté fin janvier par les autorités françaises lors d’une escale à Paris, alors qu’il devait d’abord rallier la Suède afin de s’y entraîner pour préparer les championnats du monde de ski nordique qui débutent ce jeudi.