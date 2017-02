Affaire des paris suspects : deux mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende pour les frères Karabatic

Le verdict est tombé. Initialement condamnés en juillet 2015 à respectivement 15.000 et 10.000 euros d’amende pour escroquerie contre la Française des jeux et accusés d’avoir truqué le match Cesson-Montpellier le 12 mai 2012, Nikola et Luka Karabatic ont été fixés sur leur sort. Tout juste auréolés de leur titre de champion du monde, les deux frères ont finalement écopé de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000€ d'amende par la coup d'appel de Montpellier.