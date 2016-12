Murray en 2016, c'est la place de n° 1 mondial et plus de 15 millions d'euros de prize money

Logique. Quand on truste les premières places du classement ATP, cela veut dire qu'on a gagné beaucoup de matches et de titres durant la saison. Ainsi, Andy Murray, qui a chipé la place de n° 1 mondial à Novak Djokovic en fin d'année, se retrouve donc aussi sans surprise à la première place au top du prize money 2016, qui additionne les gains en tournoi durant la saison. Un classement que vient de publier l'ATP et qui montre que le Britannique (vainqueur de Wimbledon, du Masters et finaliste en Australie ainsi qu'à Roland-Garros) a cumulé 16,3 millions de dollars de primes la saison passée (soit 15,6 millions d'euros). Son dauphin, qui s'est imposé à l'Open d'Australie puis à Paris et qui a fait finaliste à l'US Open, se contentant de 14,1 millions de dollars.