Après France-Espagne (0-2), certains Bleus critiquent l’arbitrage vidéo : "Ça a tué notre match"

Mais la posture la plus conservatrice est venue… d’un milieu de 22 ans, Corentin Tolisso, qui connaissait mardi soir sa toute première sélection : "Le système devrait être plus développé pour que ça se fasse plus vite. Pour que les gens soient moins dans l'incompréhension. Enfin, on a toujours eu l'habitude de jouer sans temps mort. Là, on attend, on est sur le terrain, on ne bouge pas pendant trois minutes. C'est un peu troublant... Tout le monde fait des erreurs, les joueurs et les arbitres. Pour moi, ça devrait continuer comme ça a été toujours été."





Mais au fait, n’y aurait-il pas, dans ces réactions, quelque chose de l’ordre de la mauvaise foi ? Le toujours très lucide Hugo Lloris s’est dit que "le ressenti doit être différent chez les Espagnols"... Voilà au moins une chose que même la technologie la plus avancée ne changera jamais : quand on gagne, on est toujours du bon côté.