Après lui avoir piqué sa place, le nouveau boss de la F1 traite Ecclestone de "dictateur"...

Merci et au revoir. Voilà résumé en quelques mots la façon dont Liberty Media, les nouveaux propriétaires des droits commerciaux de la F1, ont débarqué un peu brutalement Bernie Ecclestone (86 ans), pourtant aux manettes depuis trois décennies et qui a fait basculer la discipline dans le sport business. Et au lendemain de cette éviction qui a pris un petit peu tout le monde de court, le nouveau boss des paddocks, l'Américain Chase Carey, a donné une interview à la BBC, dans laquelle on s'attendait à ce qu'il salue les 30 ans de travail de son prédécesseur. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé...