Sans salaire depuis plusieurs mois, les joueurs de football argentins se mettent en grève

Le football est en crise au pays du ballon rond. Alors que l'État était détenteur des droits TV, le gouvernement aux affaires depuis un peu plus d'un an a décidé de ne plus financer le programme de football gratuit pour tous et les clubs en pâtissent. En signant jeudi un chèque de 22 millions de dollars en faveur de l'AFA, association du football argentin, le gouvernement argentin pensait avoir acheté la paix sociale. Mais les joueurs de première division ont mis a exécution leur menace de grève. Ils jugent le montant du paiement insuffisant. Certains d'entre eux n'ont pas perçu leur salaire depuis 3 à 4 mois, rapporte l'AFP.