Avant l’Open d’Australie, Rafael Nadal est en très grande forme

Avant de battre en finale, ce samedi, David Goffin, Rafael Nadal avait écarté Tomas Berdych et Milos Raonic. Après plus de deux mois passés loin des courts à cause de problèmes au poignet, les performances de celui qui est désormais neuvième au classement ATP sont rassurantes. “Je suis très heureux de revenir à la compétition, ces trois jours ont été très bons pour moi. Ces trois jours, en jouant à ce niveau, vont m’être très utiles pour le reste de la saison”, a déclaré le nonuple vainqueur de Roland-Garros après son titre à Abu Dhabi. Avant d’entamer l’Open d’Australie, Rafael Nadal se testera lors du tournoi de Brisbane (du 1er au 8 janvier). En espérant qu'il soit épargné par les blessures.