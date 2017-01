Barça : le conseil touchant de Ronaldinho au petit Messi

Un peu comme dans "Olivet et Tom". Tous les enfants des années 1980 se souviennent avec nostalgie de ce manga dédié au foot et notamment d'un épisode resté célèbre : celui dans lequel on conseille au petit Olivier Atton (le héros) de choyer la balle pour devenir un grand joueur et de traiter le ballon comme si c'était son "meilleur ami". Une recommandation un peu naïve faite à un enfant qui ressemble beaucoup à celle qu'a donnée Ronaldinho lors de son arrivée au Barça (en 2003) à un autre gamin qui commençait déjà à faire beaucoup parler de lui en équipe jeune du club catalan : un certain Lionel Messi.