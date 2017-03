Barça-PSG : Nicolas Sarkozy se serait fait expulser du Camp Nou pour avoir nargué les supporters catalans !

La radio locale, reprise ce vendredi par le quotidien Marca, affirme en effet que l’ancien président, présent dans une loge du Camp Nou en compagnie de Thiago Motta et Maxwell, a célébré ce but d’une manière si démonstrative que les supporters barcelonais autour de lui se sont montrés particulièrement agacés. Euphorique, il leur aurait répondu (toujours d’après Catalunya Radio) en criant "Hala Madrid !", cri de ralliement du Real, le rival honni. Ce qui aurait carrément conduit le service de sécurité à l’expulser pendant quelques minutes, avant de le laisser revenir s’asseoir et assister… aux trois buts du Barça dans les sept dernières minutes du match. Sollicité par Europe 1, l’entourage de Nicolas Sarkozy a démenti la véracité de l'incident. Mais cela n’empêchera sans doute pas cette folle histoire d’entrer quand même dans la légende.