Biathlon : Martin Fourcade champion du monde pour la dixième fois de sa carrière

Il a remis les pendules à l’heure. Piqué au vif samedi avec sa troisième place au sprint, Martin Fourcade a montré qui était le patron du biathlon mondial ce dimanche en dominant de la tête et des épaules l’épreuve de poursuite. Le Français, qui devient champion du monde pour la dixième fois de sa carrière, devance les Norvégiens Bøe et Bjørndalen.





Déjà médaillé d’argent du relais mixte vendredi et de bronze samedi donc, Fourcade obtient sa première breloque en or de ces championnats du monde d’Hochfilzen (Autriche). Un résultat qui lui permet de rentrer encore un peu plus dans la légende du sport tricolore et qu’il tentera de reproduire lors de l’individuelle (20 km) jeudi, du relais masculin samedi ou de la Mass Start (15 km) dimanche.