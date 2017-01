Biathlon : vainqueur de la poursuite, Fourcade égale (déjà) son record de victoires sur une saison

Record égalé ! En remportant ce dimanche la poursuite de Ruhpolding (Allemagne) malgré trois fautes au tir, Martin Fourcade s’est adjugé sa 10e victoire de la saison en Coupe du monde sur 13 courses individuelles et a déjà atteint son meilleur résultat personnel réalisé l’année dernière et en 2013. Parti avec plus de 18 secondes d'avance après avoir raflé le sprint, jeudi, Fourcade a vu sa position menacée après deux fautes au tir couché et une erreur au tir debout.