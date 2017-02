Billetterie des JO 2024 : il y aura des places à 15 euros pour assister aux épreuves !

À Londres, en 2012, le taux de remplissage était carrément de plus de 95%. À Rio, en 2016, en revanche, il a chuté à 82% (et encore, le chiffre pourrait avoir été gonflé). Pourquoi cela ? En Angleterre, on était allé jusqu’à laisser les volontaires et les forces de sécurité s'installer aux places libres. Au Brésil, en revanche, on avait préféré garder des places disponibles en espérant des recettes de dernière minute...