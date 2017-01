Booba juge la France "raciste" et "injuste" avec Benzema

"Je pense que la France est injuste dans beaucoup de domaines. Je l’ai toujours dit dans mes chansons et en interview, c’est un pays très raciste, a-t-il déclaré au micro de RMC Sport depuis Libreville, où il se produira ce samedi. L'Europe est raciste en général et ils sont très injustes envers lui. J’ai déjà eu des problèmes avec la justice, on est innocents, jusqu'à preuve du contraire. Donc là, il subit un pré-jugement alors que, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas coupable. Et c'est le meilleur attaquant français, donc ça n'a aucun sens. C’est de la méchanceté, du racisme, ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens, c'est anti-sport pour moi."





Des propos qui font tout de suite écho à ceux tenus par Karim Benzema en juin 2016, lorsqu'il affirmait que le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps "avait cédé sous la pression d'une partie raciste de la France". Pas sûr que cette sortie médiatique ne fasse les affaires de KB9.