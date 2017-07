Boxe : Mayweather-McGregor, le combat le plus lucratif de l'histoire ?

Se dirige-t-on vers le combat le plus lucratif de l’histoire ? Cela en a tout l’air. Mardi, les organisateurs du choc entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, prévu le 26 août prochain à Las Vegas, ont annoncé que les prix de vente des billets étaient fixés entre 500 et 10.000 dollars. Le combat aura lieu à la T-Mobile Arena, salle d'une capacité de 20.000 places construite non loin du "Strip", l'artère principale de la capitale mondiale des casinos et du jeu.





"C'est un combat comme on en voit une fois dans sa vie", a alors argumenté Leonard Ellerbe, le directeur général de Mayweather Promotions. "C'est de loin le combat le plus important que j'ai jamais organisé. On va battre les recettes générées par Pacquiao-Mayweather, ce combat va attirer plus de monde au niveau international, car Conor est très populaire en Australie, au Brésil ou en Europe", a renchéri Dana White, le président d'UFC, le principal organisateur de combats MMA, avec qui McGregor est sous contrat.