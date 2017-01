Boxe : Tony Yoka lié à Canal+ et à l'ancien promoteur d'Oscar de la Hoya ?

Les choses sérieuses commencent. Cinq mois après sa médaille d'or à Rio et de longues semaines de réflexion quant aux modalités de passage en pro, Tony Yoka (poids lourds et super-lourds âgé de 26 ans) va se lancer dans le grand bain, mais pas tout seul. Selon le site Internet de L'Équipe mardi soir, le partenariat entre le champion de boxe et Canal+ sera officialisé mercredi matin, lors d'une conférence de presse organisée par la chaîne cryptée, qui devrait donc diffuser ses premiers combats professionnels.