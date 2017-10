Bulgarie-France (0-1) : l'échec du 4-3-3 et de la triplette magique Mbappé-Griezmann-Lacazette

Si l’animation offensive est à blâmer, le milieu de terrain l’est tout autant. Dans le 4-3-3 mis en place par Didier Deschamps, Kanté jouait en sentinelle devant la défense et la paire Blaise Matuidi- Corentin Tolisso au milieu. Malgré un début de match canon avec l’ouverture du score de Matuidi, le milieu des Bleus a commencé à vaciller après la sortie sur blessure du joueur de Chelsea, remplacé par Rabiot (34e). Le Parisien, dont c'était la 4e sélection (et le deuxième match officiel), n’a jamais réussi à rentrer dans son match et a commis beaucoup d’erreurs techniques.





Volontaire, Tolisso et Matuidi ont tenté d’animer l’entrejeu des Bleus tant bien que mal, mais sans succès, exposant les limites du 4-3-3 défensif instauré par Didier Deschamps. Contrairement au 4-2-3-1 utilisé ces derniers matchs, encore plus en l'absence d'un Paul Pogba qui ne mange pas la feuille, ce système ne permet pas de se projeter rapidement vers l’avant et ainsi de mettre les attaquants Bleus dans les meilleures conditions. En l’absence d’un numéro 10 placé derrière la pointe de l’attaque, le relais entre le milieu et l’attaque est bien plus difficile car l’équipe se retrouve scindée en deux.