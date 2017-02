CAN 2017 : sans ses stars, le Cameroun se qualifie pour la finale

Rrrrrrrrrr ! Les "Lions indomptables" rugissent de nouveau. Le Cameroun, vainqueur du Ghana (2-0) jeudi en demi-finale de la CAN 2017 malgré son effectif rajeuni et la défection de ses cadres, affrontera dimanche l'Egypte, dimanche à Libreville (Gabon) pour le titre et une revanche, neuf ans après une défaite au même niveau.





L'attente a été longue mais Hugo Broos, sans stars (voir plus bas) mais avec un groupe de jeunes joueurs "disciplinés" à l'image des buteurs Michael Ngadeu (73e) ou Christian Bassogog (90+4), a permis au Cameroun de retrouver son rang de nation majeure du continent africain. Un exploit au vu du calibre des nations en lice (Côte d'Ivoire, Algérie, Sénégal...) au début de tournoi.