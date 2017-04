Clasico Real-Barça : quand Lionel Messi embrasse Cristiano Ronaldo à pleine bouche…

En Espagne aussi, on attend dimanche soir avec impatience et fébrilité. Mais tandis que chez nous, les candidats s’écharpent dans le sprint final précédant le premier tour de l’élection présidentielle, de l’autre côté des Pyrénées, ce sont des enjeux plus légers qui agitent les esprits. Là-bas, il n’est question que d’un ballon, et d’un titre de champion d’Espagne que se disputent le FC Barcelone et le Real Madrid, qui s’affronteront au Camp Nou au moment où les premières estimations des résultats tomberont en France.





Le foot… Et aussi l’amour puisque, le 23 avril, on célèbrera en Catalogne la Sant Jordi, équivalent de notre Saint-Valentin. La tradition, datant du Moyen-Âge, veut que l’on offre une rose. Elle a inspiré Tvboy, un artiste de rue, qui a profité du contexte pour peindre, sur un mur de Barcelone, un baiser fougueux donné par Lionel Messi à Cristiano Ronaldo.