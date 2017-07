Comment exactement va se dérouler la course entre Michael Phelps et un grand requin blanc ?

Pour l’instant, nous n’avons que le mystère. Pour les boules de gomme, il faudra attendre 2h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, pour le voir de nos yeux. Il n’empêche : la chaîne Discovery Channel a déjà réussi son coup : en annonçant une course entre le tout frais retraité des bassins Michael Phelps, plus grand nageur de tous les temps, et un non moins grand requin blanc, elle a créé la sensation. Et surtout nombre d’attentes. Il s’agirait maintenant de ne pas les décevoir. Et force est de constater que la stratégie consistant à en dévoiler le moins possible sur cette course incite plutôt à la suspicion qu’à l’enthousiasme. Alors, qu’en sera-t-il réellement ?