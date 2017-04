Condamné à vie, l'ancien joueur de football américain Aaron Hernandez s'est suicidé

L'ancienne étoile montante du football américain (NFL) Aaron Hernandez, condamné à vie pour meurtre en 2015, s'est suicidé et a été retrouvé pendu dans sa cellule, cinq jours après avoir été acquitté dans une autre affaire de meurtre.





L'ex-joueur des New England Patriots, 27 ans, a été découverte pendue avec ses draps vers 3h00 du matin par des surveillants, a précisé le centre pénitentiaire de Shirley (Massachussets). L'ancien tight end (joueur hybride dont le rôle est à la fois de bloquer les adversaires et de recevoir les passes du quarterback) vivait seul dans sa cellule et purgeait une peine de prison à vie pour le meurtre d'Odin Llyod Jr, un joueur semi-professionnel tué par balles en juin 2013, rapporte l'Agence France Presse.