Coupe Davis : Monfils comparé à Benzema ? "C'est un peu maladroit", juge Herbert

"L'exemple de Benzema est un peu fort. Je pense que Gaël a apporté beaucoup à l'équipe de France. C'est un peu maladroit de le comparer à lui", a dit Herbert mercredi à Melbourne, après son élimination en quarts de finale de l'Open d'Australie aux côtés de Nicolas Mahut. Noah a sélectionné mardi Richard Gasquet et Gilles Simon pour le simple, Herbert et Mahut pour le double, et Lucas Pouille comme cinquième homme.