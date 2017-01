Coupe Davis : Noah compare Gaël Monfils à Benzema pour justifier son absence en équipe de France

"C’est une décision que j’ai prise il y a un mois et demi, explique Noah. On essaie de recréer un état d’esprit et pour cela, c’est beaucoup mieux qu’il soit en dehors du groupe. Il s’agit de privilégier l’état d’esprit quel que soit l’adversaire. C’est une décision pour le premier tour. Je veux des joueurs complètement intégrés. J’ai eu Gaël en décembre, je lui ai expliqué. Il m’a dit qu’il était motivé pour rentrer dans le rang. On veut être sûr que Gaël soit à 100 % à l’intérieur du groupe. Lui et son staff font du bon travail. J’espère qu’il va continuer de progresser. Si on pouvait aussi avoir une progression au niveau de son investissement avec nous, on en profiterait tous. Lui le premier", a poursuivi le joueur français le mieux classé de l'histoire du classement ATP (3ème en 1986).