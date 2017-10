Ce qui attend désormais les Bleus jusqu'au Mondial en Russie

Si l'on s'attarde sur le dernier classement FIFA, publié le 14 septembre dernier, la France ne serait ainsi pas tête de série. En effet, seules les sept premières équipes, en plus du pays organisateur, auront cet honneur. Le premier chapeau théorique serait composé de la Russie donc, de l'Allemagne, du Brésil, du Portugal, de l'Argentine, de la Belgique, de la Pologne et de la Suisse, sous réserve de passer les barrages en novembre prochain. Avec ces nouvelles modalités, les Bleus, actuellement huitièmes, seraient reversés dans le chapeau 2. Les hommes de Deschamps pourraient alors hériter d'un "groupe de la mort", l'Angleterre (15e), l'Uruguay (16e) et l'Italie (17e) - en cas de qualification - pouvant être déclassés dans le chapeau 3.





Dans le pire des cas, on pourrait avoir une poule avec le Brésil, la France et l'Italie. Bien que cela reste hypothétique, puisqu'il est établi que la FIFA se basera sur le classement du 16 octobre, dévoilée tout juste après la fin des éliminatoires. D'ici là, les Bleus - qui ne comptent que deux petits points de retard sur la Suisse (1208 contre 1210) - peuvent voir la roue tourner.