Coupe du monde 2018 : directement qualifiés ou barragistes, voici les scénarii des Bleus avant France-Biélorussie

Une victoire et l'affaire est dans le sac. En cas de succès face à la Biélorussie, la France a la certitude de ne pas s'infliger un passage par les barrages comme lors des deux précédentes campagnes pour les Coupes du monde 2010 et 2014. Et même si la bande à Didier Deschamps ne parvient pas à l'emporter au Stade de France, un nul ou une défaite ne l'empêchera pas forcément d'obtenir un billet direct pour la Russie. Il faudrait toutefois que les Pays-Bas accrochent ou gagnent contre les Suédois, en fonction du résultat de l'équipe de France.





La France va directement au Mondial :

- Si elle l'emporte contre la Biélorussie.

- Si elle fait match nul et que les Suèdois ne gagnent pas contre les Oranje.

- Si elle perd et que la Suède s'incline aux Pays-Bas.