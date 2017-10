La qualif' en poche mais des Bleus toujours en quête d'identité de (beau) jeu

"On a le temps pour (progresser, ndlr), les matches amicaux sont là pour ça, c'est à nous de bien progresser pour arriver là-bas et être prêts", a poursuivi Kylian Mbappé. "On sait qu'on peut faire mieux dans le jeu (...) On aura le temps de travailler les aspects tactiques et techniques", a ajouté Blaise Matuidi. Du temps, oui... à condition d'en trouver et d'en faire bon usage.





Car au fil des matches, le manque criant de vécu commun de certains joueurs s'est révélé au grand jour. D'où la différence notable entre le potentiel du collectif sur la feuille de match et son rendu sur le terrain. "Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs depuis septembre ou même mars, a surenchéri Tolisso. Il faut nous laisser du temps et on en a avant la Coupe du monde." Aux joueurs de faire le premiers pas pour donner, enfin, une véritable identité de jeu à cette équipe de France.