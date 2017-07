Mendy, Tolisso, Lacazette… À un an de la Coupe du Monde, ils changent de club pour passer un cap chez les Bleus

Changer de club à un an d’une compétition comme la Coupe du Monde ou l’Euro est une décision délicate pour tout international. Les joueurs Français n’échappent évidemment pas à cette règle. Il faut néanmoins distinguer deux catégories de joueurs : ceux qui sont "installés" chez les Bleus et qui constituent l’ossature de l’équipe de France et ceux qui ont un pied en sélection sans toutefois être "dans les p’tits papiers" de Didier Deschamps.





Pour les premiers, quitter leur club peut un (gros) risque. Pourquoi tenter le diable quand on est titulaire en club et en sélection ? C’est pourquoi l’hypothèse de voir des joueurs comme Hugo Lloris, Laurent Koscielny, N’Golo Kanté ou encore Antoine Griezmann quitter leur club est très faible.





En revanche, pour les seconds, s’engager dans un club de préférence plus huppé et tenter de s’y imposer est un challenge qui peut s’avérer payant. A un an de la Coupe du Monde en Russie, de nombreux joueurs français ont en tout cas décidé de relever le défi afin de s’octroyer une place dans les 23 en juin prochain.