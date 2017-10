Mondial 2018 : quelles sont les nations déjà qualifiées ?

Le vieux continent sera représenté par 13 nations européennes (en plus de la Russie automatiquement qualifiée) lors de la Coupe du Monde. On connait le nom de 9 d’entre elles : l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Islande, la Pologne, le Portugal et la Serbie. Les quatre dernières places seront accordées à l’issue des barrages qui auront lieu en novembre. Huit équipes tenteront de décrocher le précieux sésame : la Croatie, le Danemark, la Grèce, l’Irlande, l’Irlande du Nord, l’Italie, la Suède et la Suisse.