Mondiaux de hand : comment va fonctionner le trio Dinart, Gille et Onesta à la tête des Bleus

Dans son souci de ne pas ouvrir "une crise de succession" à la tête de l'équipe de France, Claude Onesta (59 ans), en poste depuis 15 ans, a commencé son passage de relais dès les Mondiaux 2015 remportés par les Bleus au Qatar. Didier Dinart nommé comme adjoint, le sélectionneur a mis encore plus en responsabilité son second lors des JO de Rio l'été dernier (médaille d'argent) pour ensuite encore accélérer le processus en officialisant son retrait des terrains pour devenir manager et laisser sa place au duo Dinart et Guillaume Gille. "Je leur libère le terrain pour qu'ils puissent acquérir leur propre expérience", avait notamment expliqué à L'Équipe en septembre dernier celui qui a remporté deux médailles d'or olympique (2008 et 2012), trois titres de champion du monde (2009, 2011 et 2015) et autant de champions d'Europe (2006, 2010 et 2014). Visiblement lassé par son ancien rôle de sélectonneur, Onesta voit celui de manager général comme étant beaucoup plus en retrait. Des tribunes et dans les coulisses des Experts, il s'occupera de la vie à l'intérieur de la sélection, afin d'en "préserver les équilbres" et de continuer à bâtir un projet "plus large" que celui d'une compétition ou d'un "match après match", comme il l'a récemment expliqué à Ouest-France.