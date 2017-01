Mondiaux de hand : les Bleus évidemment avec les frères Karabatic, mais aussi Accambray

Ça part de là. Après deux derniers matches de préparation remportés la semaine dernière contre la Slovénie, le duo de sélectionneurs des tricolore, qui succède à Claude Onesta devenu manager général de l'équipe de France, a donc tiré les derniers enseignements de ces rencontres et tranché dans le groupe des 21 joueurs à disposition. Par rapport à l'équipe qui est allé jusqu'en finale olympique l'été dernier à Rio (défaite contre le Danemark), Didier Dinart et Guillaume Gille ont donc choisi de faire dans la continuité et de conserver les cadres qui ont fait les nombreux succès tricolores ces dernières années.