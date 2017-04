Ronaldo passe les 100 buts en Ligue des champions et excite (encore) Twitter

Si bien courageux est celui qui affirmera que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l’histoire du football, voilà au moins un argument qu’il pourra faire valoir dans l’interminable débat qui s’en suivra : l’attaquant portugais est le premier joueur à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des champions. Depuis mardi soir, la star du Real Madrid en est même à 101 réalisations, grâce à son triplé inscrit en quarts de finale retour face au Bayern Munich (4-2).





Un coup du chapeau qui n’en finit plus de faire gonfler les statistiques du quadruple Ballon d’Or (2008, 2013, 2014 et 2016), mais qui n’a pas empêché les réseaux sociaux de s’embraser, comme à chaque fois avec le foot et le Portugais. La raison ? Au moins un des buts de Ronaldo est entaché d’une position de hors-jeu (on vous laisse juger pour le deuxième). Dès lors, les "anti" Cristiano s’en sont donnent à cœur joie depuis la fin du match.