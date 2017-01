Dakar 2017 : des mers au désert, le nouveau défi de Philippe Croizon

Ce serait déjà un bel exploit, après douze jours de course, dont près de la moitié à plus de 3.000 mètres d'altitude, en Bolivie. Une folie aussi pour "99% des gens", selon une estimation de l'intéressé. "Tout est possible ! C'est mon slogan", leur répond-il. "L'impossible, c'est juste une seule personne, c'est juste nous. Elles sont où nos limites ? Moi je trouve que je n'ai pas de limites. J'ai eu un accident (deux électrocutions, ndlr) le 5 mars 1994, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus !"