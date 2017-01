Dakar 2017 : le défi incroyable de Philippe Croizon, amputé des bras et des jambes

Nouvelle année, nouveau défi. Cette fois, Philippe Croizon veut s'attaquer au roi des rallyes, le Dakar, dont la 38e édition se déroule pour la 9e fois consécutive en Amérique du Sud. Devant les caméras du 20h de TF1, il exprime ses difficultés : "La chaleur, dit-il, l'air qui rentrait à l'intérieur de la voiture était à 55 degrès et on dépassait les 60 degrés à l'intérieur de l'habitacle, c'était terrible". Mais qu'importe, et même si ce Dakar 2017 est jugé par beaucoup comme le plus éprouvant depuis l'arrivée de la course en Amérique du Sud, Philippe Croizon se bat. Grâce à une préparation minutieuse, effectuée chez lui, notamment avec l'aide d'un coach mental.





L'homme dirige son buggy à l'aide de son bras droit sanglé dans un manche hydraulique. Mais malgré sa dextérité, les ennuis mécaniques étaient au rendez-vous pour cette première semaine de course. Mais grâce à un mental d'acier et au travail d'une équipe soudée, le champion a toujours pu, sur les routes d'Amérique du Sud comme dans la vie, reprendre la course.