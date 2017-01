Dakar : Nasser Al-Attiyah, double vainqueur de l'épreuve, abandonne !

Immobilisés près de deux heures après cet accident, le Qatari et son copilote Matthieu Baume avaient finalement pu rejoindre l'arrivée et espéraient encore pouvoir poursuivre la course. Mais jeudi, Al-Attiyah a dû se rendre à l'évidence et constater que sa Toyota ne pouvait pas prendre le départ de la quatrième étape (San Salvador de Jujuy et la ville de Tupizca, en Bolivie), à cause de dégâts trop importants sur son Hilux. "Le Dakar 2017, c'est fini pour moi", s'est contenté de celui qui avait remporté en 2011 et 2015 au moment d'officialiser son forfait.