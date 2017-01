Dakar 2017 : Phillipe Croizon, amputé des bras et des jambes, relève le défi

Phillipe Croizon avait beau s'y attendre, les routes cabossées, les chocs à endurer, les efforts physiques : mais il n'imaginait peut-être pas souffrir autant. Car ce Dakar édition 2017 est sans doute le plus éprouvant de tous. Et notre aventurier doit en plus composer avec son handicap : amputé des bras et des jambes, il dirige son buggy adapté avec son bras droit, sanglé dans un manche hydraulique. Après avoir traversé la Manche et relié les 5 continents à la nage, Philippe Croizon se languissait d'un nouveau défi.