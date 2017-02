Décret anti-immigration : la star NBA Luol Deng se mue en porte-parole des réfugiés

Après la victoire de son équipe contre Denver (120-116) mardi soir, le joueur de 2,06 mètres s'est présenté comme le porte-parole des réfugiés devant la presse. "Je sais d'expérience que beaucoup de réfugiés ne peuvent pas parler ou être entendus. Tous ces gens vivent des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voir la lumière au bout du tunnel soudain s'éteindre est très difficile, pour chacun d'entre eux, pour les familles surtout" a-t-il déclaré.





"Je me souviens quand j'étais, enfant, en Égypte, il y avait toujours cet espoir que nous pouvions partir le lendemain et aller ailleurs", a déclaré Deng avant d'ajouter : "Si vous voulez vraiment aborder cette question, il faut regarder les faits et distinguer le vrai du faux, et d'après ce je sais, je n'ai pas vu beaucoup de réfugiés commettre des actes terroristes dans ce pays".