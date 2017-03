DIRECT – Luxembourg-France (1-3) : Giroud inscrit (enfin) le but du break !

Le classement Fifa, censé établir une hiérarchie mensuellement mise à jour des forces en présence du football mondial de sélections, compte 135 places. Et la 135e est occupée par le Luxembourg, adversaire des Bleus ce samedi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. C’est donc peu dire que les hommes de Didier Deschamps, 6es de ce classement et finalistes du dernier Euro, sont favoris, même à l’extérieur. Mais il leur faudra tout de même forcer le verrou d’une défense très regroupée, et surtout motivée comme jamais à l’idée de tenir en échec les prestigieux voisins français. Suivez le match en notre compagnie, et en temps réel, ci-dessous.