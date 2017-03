REVIVEZ – Luxembourg-France (1-3) : les Bleus ont souffert mais se sont imposés grâce à un doublé de Giroud

Sur le papier, le match était pour le moins déséquilibré entre la 135e (donc dernière) nation au classement Fifa et les vice-champions d'Europe en titre. Sur le terrain, en revanche, le Luxembourg a été loin d'être ridicule et a même souvent mis les Bleus en difficulté, ce samedi soir. Mais les hommes de Didier Deschamps ont su rester sereins et patients, laissant les attaquants faire la différence. Un doublé de Giroud et un penalty de Griezmann sont en effet venus concrétiser leur supériorité, le penalty luxembourgeois pour égaliser à 1-1 restant ainsi de l'odre de l'anecdote. À noter que Mbappé a connu, à l'occasion de cette rencontre, sa 1ère sélection, à l'âge de 18 ans. Le tout est à revivre, ci-dessous, en texte et en vidéos.