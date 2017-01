Dopage : Martin Fourcade dénonce une "mascarade" et envisage (encore) un boycott de la Coupe du monde

"Un boycott, je ne le ferai pas tout seul, je ne vais pas me sacrifier pour tous les autres, je ne suis pas Luther King ni Mandela et je n'ai pas vocation à l'être. Je n'ai aucun combat contre la Russie, j'aimerais juste que ma Fédération soit plus courageuse contre le dopage et prenne des mesures exemplaires. Aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas le cas et il y a d'autres pays qui trouvent que ce n'est pas le cas. On a besoin de se retrouver entre athlètes pour parler d'une seule voix. Je n'ai pas envie d'être le seul porte-drapeau de la lutte antidopage", a-t-il conclu. Le message est passé.