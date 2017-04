Dortmund-Monaco : qui est Marc Bartra, le joueur blessé par les explosions près du bus ?

Une démarche singulière qui témoigne d’une ouverture d’esprit, d’une curiosité mais aussi d’une certaine assurance. Tout cela s’est traduit dans son jeu durant cet apprentissage : son goût pour la relance propre et esthétique lui ayant fait prendre des risques souvent inconsidérés à ce niveau, on l’a vu peu à peu gommer ce défaut et gagner en sobriété, donc en efficacité. Résultat : c’est un joueur de 26 ans, à la fois mature et mort de faim, car légitimement lassé de n’avoir été qu’un remplaçant de luxe en Catalogne, que les Allemands découvrent cette saison.