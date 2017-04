Édouard Cissé avant Monaco-PSG en finale de la Coupe de la Ligue : "Si Paris ne fait pas le triplé, ce serait un vrai cataclysme"

LCI : Qui a la politique sportive la plus cohérente, Monaco qui recrute des jeunes à fort potentiel de revente, ou Paris qui recrute plutôt des stars confirmées et mise sur la stabilité ?

Edouard Cissé : Ce sont deux projets différents. La question de la cohérence de celui du PSG, il y a trois semaines, après la victoire 4-0 contre le Barça, vous ne la posiez pas. L’important, c’est de rester fidèle à son projet. Monaco a fait preuve de pragmatisme. Il y a quatre ans, le club recrutait des grosses stars, comme Paris, mais avec le fair-play financier qui est arrivé (l’obligation de ne pas dépenser plus que ce qu’on gagne, ndlr), il a changé de direction très rapidement. En misant sur les jeunes, il ne s’est pas trompé. En fait, les deux projets sont cohérents. Bon, Monaco a un petit avantage aujourd’hui, parce que ses joueurs gagnent en valeur. Et tous ne seront pas vendus cet été.

LCI : Monaco, en dépensant moins d’argent et en modifiant plus son effectif chaque été que Paris, semble avoir plus d’assurance dans le jeu…

Edouard Cissé : C’est le mérite de Leonardo Jardim (l’entraîneur, ndlr). Il a bien façonné son groupe. Il y a deux saisons, il était encore très critiqué pour son jeu trop défensif. Cette année, on voit que c’est un grand entraîneur parce que son équipe est devenue beaucoup plus offensive, tout en restant solide. C’est même la meilleure attaque d’Europe. De son côté, Unai Emery n’a pas trouvé le schéma tactique idéal, ni su mettre ses joueurs dans leurs positions idéales. Il a dû mettre son nez dans le recrutement et bon, Krychowiak (acheté 25 millions d’euros l'été dernier, ndlr), on ne sait pas où il joue. J’en parle parce que c’est mon poste, celui de milieu défensif. Lui ne peut pas jouer sentinelle parce que, à Paris, c’est celui qui relance. Il faut la qualité technique d’un Motta ou d’un Rabiot. Et donc s’il faut jouer à deux milieux défensifs plutôt que trois, tu n’as pas besoin de Krychowiak. Le projet de jeu de Monaco, pour le coup, est plus cohérent. Emery, lui, prône un jeu vertical. Tout ce qu’il veut, en fin de compte, c’est gagner. Il faudrait peut-être se demander comment gagner, par quels moyens ?

LCI : Est-ce qu’on pourrait assister, dès samedi, au basculement d’un rapport de forces, est-ce que Monaco peut prendre le dessus et devenir la vraie place forte du football français ?

Edouard Cissé : Déjà, Marquinhos est blessé, et les Sud-Américains, comme Cavani, Di Maria et Thiago Silva, reviennent d’un long voyage avec leurs équipes nationales. Ils sont rentrés jeudi donc, physiquement, ils sont émoussés. Paris n’est pas dans les meilleures conditions pour disputer ce match. Du coup, on ne peut pas tout remettre en question à partir de ce match. Il faut prendre du recul. On ne peut pas encore répondre à cette question.