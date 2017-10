Équipe de France : Kanté-Matuidi, une paire qui fait l'affaire

Et les savoir associés, c'est plutôt rassurant au regard de leur bilan commun. Sur les six fois où ils ont été alignés ensemble, la France s'est toujours imposée. Et point fort pour les deux, ils ont évolué l'un à côté de l'autre dans les deux schémas - le 4-3-3 et le 4-2-3-1 - testés par Deschamps lors de la mise en place tactique effectuée ce jeudi à Clairefontaine. De bon augure à l'heure où la France doit impérativement éviter de trébucher dans le sprint final sous peine de confier son destin à ses rivales.





À deux (ou à trois, si Adrien Rabiot complète le 4-3-3), le Londonien et le Turinois devraient pouvoir évoluer à des rôles qu'ils leur conviennent parfaitement et totalement en accord avec l'équilibre collectif prôné par Deschamps. Matuidi pourrait notamment profiter de la latitude que lui offrirait le placement de Kanté pour aller de l'avant et porter le danger devant le but adverse.