Bulgarie-France : attention à Georgi Kostadinov, l'homonyme d'Emil, bourreau des Bleus en 1993

Du célèbre Emil, bourreau de l'équipe de France éliminée de la course à la Coupe du monde 1994 le 17 novembre 1993 (2-1), il ne partage que le patronyme. Mais son nom évoque forcément de lointains et mauvais souvenirs aux Bleus. Vingt-quatre ans plus tard, la France va affronter un certain Georgi Kostadinov ce samedi (20h45) en Bulgarie, lors d'une rencontre que l'on qualifie d'ores et déjà décisive... bien que loin d'être éliminatoire en vue du Mondial 2018.