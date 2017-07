Emmanuel Macron à Lausanne pour soutenir la candidature de Paris pour les JO de 2024 et de 2028

A quelques heures de l’annonce de la décision du Comité international olympique pour le lieu des JO de 2024 et 2028, Emmanuel Macron s’est rendu à Lausanne avec la délégation française. Une offensive de charme et un lobbying intense pour faire de Paris la capitale du sport olympique en 2024 ou 2028. Au programme, photos officielles avec le comité paralympique, visite du musée olympique et entretien en tête-à-tête avec le président du CIO, Thomas Bach. Ce reportage est issu du journal télévisé du lundi 10 juillet 2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT du 10/07/2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. L’intégralité du des JT est disponible en replay vidéo ci-dessous.