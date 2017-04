EN DIRECT - Besiktas-Lyon (1-1) : Alexandre Lacazette égalise !

Et le foot, alors ? Avec tout ce qui s'est passé autour de l'Olympique Lyonnais – violences dans les tribunes du Parc OL, jets de bombes agricoles, envahissements de terrain à Lyon jeudi... puis à Bastia dimanche –, on a presque fini par oublier le score du match aller... Cela avait fait 2-1 pour le club français, qui devra donc, ce jeudi soir, faire au moins match nul contre Besiktas, lors du quart de finale retour en Turquie, pour accéder aux demi-finales de la Ligue Europa. On peut au moins être (à peu près) rassuré sur un point : les supporters lyonnais étant interdits de déplacement, il ne devrait pas y avoir de nouveaux incidents, même si 16 téméraires ont bravé la consigne et seront mêlés aux Turcs dans les tribunes de la Vodafone Arena.





Suivez-ci dessous la rencontre en temps réel. N'oubliez pas de rafraîchir régulièrement la page.