EN DIRECT - Dortmund-Monaco : le parquet allemand "pense que ces actes étaient motivés par des raisons terroristes", un des deux suspects placé en détention

14h25 Côté sport, le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev, s'est exprimé dans une vidéo mise en ligne sur le site officiel du club : "Tout d'abord je veux redire tout mon soutien et toute mon amitié au Borussia Dortmund et au joueur qui a été blessé, Marc Bartra. Ce sont des événements ignobles qu'on n'aimerait ne jamais connaître. Je veux également féliciter tous nos supporters pour leur comportement irréprochable et pour leur soutien. Nous faisons tout notre possible pour accompagner ceux qui ont souhaité rester cette nuit pour assister au match ce mercredi soir. Il faut également féliciter les supporters allemands pour leur générosité. Le match va bien avoir lieu ce soir, les conditions sont évidemment compliquées. On s'est bien sûr posé la question de jouer cette rencontre mais le football ne doit être pris en otage par ces individus. L'UEFA, le Borussia Dortmund et nous sommes sur la même ligne. Je veux également remercier la LFP, les diffuseurs et les clubs français qui ont été solidaires pour nous aider à décaler la rencontre de samedi (AS Monaco-Dijon FCO à 21h au lieu de 17h). Nous allons accompagner nos joueurs pour traverser au mieux cette situation. Le football sera plus fort que ce type d'acte ignoble."





14h05 Le parquet allemand a pris la parole à l'occasion d'une conférence de presse, par la voix de la porte-parole du procureur fédéral, Frauke Koehler : "Les explosifs étaient remplis de bout de métaux. Une des tiges s'est plantée dans un appuie-tête. Nous pouvons nous féliciter qu'aucune blessure plus grave ne soit survenue, cela aurait pu être bien pire. Les explosifs étaient équipés de détonateurs. La portée des explosifs étaient de 100 mètres. Nous sommes en train d’analyser ce matériel. Nous pensons que ces actes sont motivés par des raisons terroristes. Nous avons trouvé plusieurs lettres de revendication sur place, dans une l’auteur se réclame de Daech et demande le retrait des avions Tornado allemands en Syrie. Une autre lettre de revendication a été publiée sur internet, l’auteur se réclame dun groupe d’extrême gauche mais nous avons de très gros doutes quant à l'authenticité de cette lettre. Deux suspects appartenant à la mouvance islamiste sont visés par les enquêteurs. Leurs habitations ont été perquisitionnées. L’un d’eux a été arrêté et est détenu proviosirement. Nous allons voir si nous allons demander un mandat d’arrêt à son encontre. Nous vous plus de détails dès que possible."





13h50 Angela Merkel réagit officiellement, via son porte-parole. "Comme les habitants de Dortmund et des millions d'autres personnes, la chancelière a été horrifiée par la nouvelle de l'attaque contre le bus du BVB. Les enquêteurs feront tout pour retrouver et traduire en justice le ou les coupables", a déclaré Steffen Seibert.





13h40 Le PSG solidaire avec le Borussia Dortmund et Marc Bartra.