EN DIRECT - Dortmund-Monaco : malgré la piste islamique avancée, une mouvance d'extrême-gauche revendique aussi l'attaque

12h En Allemagne, plusieurs médias s'accordent à affirmer que les explosions constituent bien un "acte terroriste". Le très sérieux journal Süddeutsche Zeitung, les chaînes WDR et NDR, ainsi que l'agence DPA, assurent en effet que la lettre de revendication retrouvée par les forces de l'ordre a été écrite "au nom d'Allah, le clément le miséricordieux", et qu'elle évoque la participation de l'Allemagne à la coalition contre Daech, ainsi que l'attentat sur un marché de Noël de Berlin en décembre. Plus de détails dans le lien ci-dessous.