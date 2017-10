REVIVEZ - France-Biélorussie (2-1) : grâce à Griezmann et Giroud, les Bleus iront à la Coupe du monde en Russie

Si l'essentiel est là, la manière pas vraiment. Une nouvelle fois peu flamboyants dans le jeu, la France s'en est remise à ses deux artificiers en chef, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. "Grizou" a ouvert la brèche (1-0, 27e) suite au bon travail de Tolisso et Matuidi. Quelques minutes plus tard, il a été imité par le meilleur buteur en activité des Bleus (28 buts en 68 sélections). Giroud a profité d'une mauvaise relance biélorusse pour doubler la mise (2-0, 33e).





La réduction du score de Saroka (2-1, 44e) n'aura toutefois pas suffi à déstabiliser les hommes de Didier Deschamps, qui - à défaut de rassurer leurs supporters - ont maintenu l'écart en seconde période. Car si les Français s'évitent les barrages, ce qu'ils n'avaient pas pu faire en 2009 et 2013, les doutes et les interrogations demeurent. Les Bleus ont huit mois pour les lever.