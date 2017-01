EN DIRECT - Finale du Mondial de hand : une sixième étoile historique pour les Bleus ?

Reste que contre le Norvège, ce sera sans doute une autre paire de manches, d'autant que cette nation compte dans ses rangs un joueur redoutable : Sander Sagosen, le futur demi-centre du PSG que l'on considère déjà comme le futur Nikola Karabatic. Mais le "vrai" Karabatic est bien français et traverse ces Mondiaux en toute sérénité et maîtrise. Pour preuve, les Bleus ont dominé sans trembler les Norvégiens pour leur dernier match de groupe (31-28), le 15 janvier dernier. Ce qui, évidemment, n'augure pas d'une victoire en finale, mais offre un avantage psychologique indéniable. Et on ne vous parle même pas des 15.000 supporters d'un Bercy qui sera en fusion pour cette rencontre historique...