EN DIRECT - Monaco-Dortmund : suivez avec nous ce match de Ligue des champions pas comme les autres

Cela ne date pas d'hier : le football a souvent drainé dans son sillage, bien malgré lui, de l'animosité et de la violence. Le quart de finale retour de Ligue des champions entre l'AS Monaco et le Borussia Dortrmund de ce mercredi soir a cela de particulier qu'il est consécutif à un drame évité d'extrême justesse : trois charges explosives activées à quelques mètres du passage du bus des joueurs allemands, sur le chemin du stade pour disputer la manche aller la semaine dernière. Outre l'enjeu sportif restant conséquent (une qualification pour les demi-finales de la compétition reine du football de clubs) et le score en suspens (l'ASM l'a emporté 2-3 en Allemagne), notons donc que ce match retour-là a commencé par un cadeau. Celui de Vadim Vasilyev, le vice-président du club du Rocher, à Hans-Joachim Watzke, le patron du Borussia. Un cadre rempli de photos montrant la fraternité des supporters des deux clubs, née spontanément dans la tension.





Cette rencontre singulière, pour retrouver toute l'insouciance du sport, est à suivre ci-dessous, en temps réel, à partir de 20h15. N'oubliez pas de rafraîchir régulièrement cette page.